"Спартак" отреагировал на видео с Александром Селиховым в поезде

В "Спартаке" высказались о видео с участием голкипера команды Александра Селихова.

Ранее в инстаграме вратаря было опубликовано видео, в котором человек, чье лицо не попало в кадр, сказал, что у него украли обувь в поезде.

"Александр Селихов не покидал расположение клуба и не отправлялся в Орел. Он находится вместе с командой, каждый день тренируется в общей группе. Видео, появившееся в инстаграме Селихова, сделано не им", - заявили в пресс-службе клуба.

Отметим, что в этом сезоне РПЛ Селихов ни разу не появился на поле.

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