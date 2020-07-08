Медведев о жалобе "Спартака" в РФС: "Люди юмора не понимают"

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Медведев о жалобе "Спартака" в РФС: "Люди юмора не понимают"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что "Спартак" пожаловался в РФС на его слова.

Напомним, что ранее в сети появилось видео, в котором Артем Дзюба и Сердар Азмун при праздновании чемпионства имитировали секс. Позже Медведев заявил, что это был намек на то, что ждет "Спартак" в полуфинавле Кубка России.

"Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы", - заявил Медведев.

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