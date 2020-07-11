Дортмундская "Боруссия" получит деньги, если "Барселона" продаст Дембеле

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Дортмундская "Боруссия" получит деньги, если "Барселона" продаст Дембеле

Дортмундская "Боруссия" сможет подзаработать, если "Барселона" решит продать вингера Усмана Дембеле.

По сведениям Mundo Deportivo, в случае продажи футболиста каталонцы обязаны выплатить немецкому клубу 20 миллионов евро бонусов.

Напомним, что в свое время "Барса" заплатила за Дембеле 105 миллионов евро. Еще 40 миллионов евро полагались в виде бонусов, из которых половину каталонцы уже выплатили.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова продать Дембеле за 80 миллионов евро.

В этом сезоне из-за травм Дембеле сыграл всего 9 матчей.

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