Лунёв может пропустить остаток сезона

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Лунёв может пропустить остаток сезона

Голкипер "Зенита" Андрей Лунёв травмировался в игре с "Ахматом" (1:1).

На 83-й минуте вратарь повредил ногу, выбивая мяч в игру. Отмечается, что Лунёв не смог самостоятельно покинуть поле.

"Повреждение серьезное. Он выбыл на определенное время", - заявил тренер "Зенита" Сергей Семак.

В этом сезоне Лунёв провел 22 матча, в которых пропустил 16 голов.

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