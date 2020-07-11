"Спартак" обратился в полицию касательно ситуации с Тедеско
"Спартак" обратился в полицию касательно ситуации с наставником команды Доменико Тедеско.
Ранее сообщалось, что Тедеско перевел мошенникам, которые представились сотрудниками клуба, около 250 тысяч рублей.
Отмечается, что расследование будет вести УВД по городу Сочи.
В 28-м туре РПЛ "Спартак" проиграл "Сочи" и опустился на десятое место.
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|Арсенал Тула
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|Сочи
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|27
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