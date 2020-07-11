"Спартак" обратился в полицию касательно ситуации с Тедеско

"Спартак" обратился в полицию касательно ситуации с наставником команды Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, что Тедеско перевел мошенникам, которые представились сотрудниками клуба, около 250 тысяч рублей.

Отмечается, что расследование будет вести УВД по городу Сочи.

В 28-м туре РПЛ "Спартак" проиграл "Сочи" и опустился на десятое место.

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