Уткин рассказал, как чувствуют себя люди, болеющие за "Спартак"

Журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу боления за "Спартак".

"Вот когда твоя девушка шлюха, но ты все равно ее любишь и мучаешься - это, наверно, точь-в-точь, что болеть за "Спартак" последние года три", - написал Уткин в своем твиттере.

Ранее "Спартак" уступил "Сочи" и опустился на десятое место РПЛ.

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