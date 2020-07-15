Зидан: "Все футболисты "Реала" достоины "Золотого мяча"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан похвалил футболистов своей команды.

"Я считаю, что мои футболисты самые лучшие. Бензема не только в этом сезоне, он был успешен в течение многих лет. "Золотой мяч" может выиграть только один игрок, однако для меня все футболисты "Реала" достоины "Золотого мяча", - приводит слова Зидана Goal.com.

За два тура до конца "Реал" лидирует в чемпионате, опережая "Барселону" на 4 очка.

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