Федун: "Спартак" будет чемпионом, если его будут судить, как "Зенит"

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Федун: "Спартак" будет чемпионом, если его будут судить, как "Зенит"

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался о судейской работе на матчах команды.

"Если на полуфинале с "Зенитом" будет работать Михаил Вилков, то можно не выходить на игру. Хотим создать хэштег #СудитеСпартакКакЗенит, тогда мы будем чемпионами", - заявил Федун.

Отметим, что 19 июля "Зенит" и "Спартак" сыграют между собой в рамках 1/2 финала Кубка России.

Напомним, что "Зенит" уже досрочно стал чемпионом РПЛ, "Спартак" занимает восьмое место.

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