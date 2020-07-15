"Шахтер" одержал победу над "Колосом" в матче УПЛ
В 31-м туре УПЛ "Шахтер" на классе обыграл "Колос".
Напомним, что "горняки" уже досрочно оформили чемпионство. Они опережают ближайшего преследователя на 24 очка. "Колос" идет шестым.
"Шахтер" - "Колос" 2:0
Голы: Сиприано, 49 - 1:0, Мораес, 90+4 - 2:0
"Шахтер": Трубин, Вакула (Матвиенко, 83), Хочолава, Витао, Сиприано, Майкон (Соломон, 64), Пихаленок (Алан Патрик, 64), Маркос Антонио, Тайсон, Сикан (Мораес, 63), Мудрик (Марлос, 63).
"Колос": Кучеренко, Ефремов, Максименко, Парамонов, Емец, Задоя (Богданов, 65), Антюх, Д. Костышин (Ориховский, 65), Смирный (Сенько, 75), Морозко (Сорокин, 75), Бондаренко (Кожушко, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13