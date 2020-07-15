"Спартак" установил личный антирекорд по набранным очкам в домашних матчах РПЛ

"Спартак" разгромил "Ахмат" (3:0) в последней домашней игре текущего сезона РПЛ.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", в 15 домашних матчах "Спартак" смог набрать 16 очков. Это худший результат клуба в РПЛ.

Отметим, что в 2003 году "Спартак" набрал 21 очко в 15 домашних матчах. В 2004 и 2008 годах было 22 очка.

Лучшим сезоном московского клуба по этому показателю является сезон 2016/17. Тогда "Спартак" под руководством Массимо Карреры победил в 14 играх и один раз проиграл.

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