"Милан" обыграл "Парму", "Наполи" сыграл вничью с "Болоньей"
Представляем результаты матчей 33-го тура итальянской Серии А.
"Сампдория" - "Кальяри" 3:0
Голы: Габбьядини, 8 - 1:0, Бонаццоли, 40 - 2:0, Бонаццоли, 53 - 3:0
"Сампдория": Аудеро, Йосида, Колли, Ауджелло, Депаоли, Линетти (Берешиньски, 70), Экдаль, Торсбю, Янкто, Бонаццоли (Куальярелла, 70), Габбьядини (Бертолаччи, 70).
"Кальяри": Краньо, Карбони, Валюкевич (Фараго, 57), Пизакане, Ликояннис, Нандес, Ионицэ (Перейро, 46), Рог, Бирса (Маттьелло, 78), Рагатцу (Жоао Педро, 46), Симеоне (Палоски, 78).
"Милан" - "Парма" 3:1
Голы: Куртич, 44 - 0:1, Кессиэ, 55 - 1:1, Романьоли, 59 - 2:1, Чалханоглу, 77 - 3:1
"Милан": Доннарумма, Кьер, Романьоли, Конти (Калабрия, 46), Тео (Лаксальт, 80), Кессиэ, Бонавентура, Биглия (Беннасер, 56), Чалханоглу (Крунич, 80), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Ребич, 61).
"Парма": Сепе, Бруну Алвеш (Дермаку, 46), Гальоло, Дармиан, Якопони, Грасси (Эрнани, 63), Куртич, Кулусевски, Бругман (Инглезе, 63), Жервиньо, Корнелиус (Карамо, 14; Капрари, 81).
"Болонья" - "Наполи" 1:1
Голы: Манолас, 7 - 0:1, Барроу, 80 - 1:1
"Болонья": Скорупски, Ларангейра, Томиясу, Мбайе (Денсвил, 84), Домингес (Поли, 78), Медель (Бальдурссон, 78), Крейчи (Дейкс, 65), Сориано, Ольсен (Орсолини, 65), Барроу, Паласио.
"Наполи": Мерет, Манолас, Максимович, Ди Лоренцо, Хюсай, Зелиньски (Аллан, 83), Демме, Лосано (Инсинье, 61), Элмаз (Фабиан Руис, 69), Политано (Кальехон, 61), Милик (Мертенс, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17