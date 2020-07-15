"Милан" обыграл "Парму", "Наполи" сыграл вничью с "Болоньей"

Теги миланнаполиболоньясампдория

"Милан" обыграл "Парму", "Наполи" сыграл вничью с "Болоньей"

Представляем результаты матчей 33-го тура итальянской Серии А.

"Сампдория" - "Кальяри" 3:0

Голы: Габбьядини, 8 - 1:0, Бонаццоли, 40 - 2:0, Бонаццоли, 53 - 3:0

"Сампдория": Аудеро, Йосида, Колли, Ауджелло, Депаоли, Линетти (Берешиньски, 70), Экдаль, Торсбю, Янкто, Бонаццоли (Куальярелла, 70), Габбьядини (Бертолаччи, 70).

"Кальяри": Краньо, Карбони, Валюкевич (Фараго, 57), Пизакане, Ликояннис, Нандес, Ионицэ (Перейро, 46), Рог, Бирса (Маттьелло, 78), Рагатцу (Жоао Педро, 46), Симеоне (Палоски, 78).


"Милан" - "Парма" 3:1

Голы: Куртич, 44 - 0:1, Кессиэ, 55 - 1:1, Романьоли, 59 - 2:1, Чалханоглу, 77 - 3:1

"Милан": Доннарумма, Кьер, Романьоли, Конти (Калабрия, 46), Тео (Лаксальт, 80), Кессиэ, Бонавентура, Биглия (Беннасер, 56), Чалханоглу (Крунич, 80), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Ребич, 61).

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш (Дермаку, 46), Гальоло, Дармиан, Якопони, Грасси (Эрнани, 63), Куртич, Кулусевски, Бругман (Инглезе, 63), Жервиньо, Корнелиус (Карамо, 14; Капрари, 81).


"Болонья" - "Наполи" 1:1

Голы: Манолас, 7 - 0:1, Барроу, 80 - 1:1

"Болонья": Скорупски, Ларангейра, Томиясу, Мбайе (Денсвил, 84), Домингес (Поли, 78), Медель (Бальдурссон, 78), Крейчи (Дейкс, 65), Сориано, Ольсен (Орсолини, 65), Барроу, Паласио.

"Наполи": Мерет, Манолас, Максимович, Ди Лоренцо, Хюсай, Зелиньски (Аллан, 83), Демме, Лосано (Инсинье, 61), Элмаз (Фабиан Руис, 69), Политано (Кальехон, 61), Милик (Мертенс, 69).   

Читайте также: "Аталанта" разгромила "Брешию" в Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Голы Дзюбы и Азмуна помогли "Зениту" разгромить "Оренбург"

Голы Дзюбы и Азмуна помогли "Зениту" разгромить "Оренбург"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов