"Оренбург" вылетел из РПЛ

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"Оренбург" вылетел из РПЛ

"Оренбург" в 29-м туре РПЛ уступил "Зениту" (1:4).

Таким образом, подопечные Константина Парамонова утратили шансы на сохранение прописки в РПЛ и вылетели в ФНЛ.

За тур до конца "Оренбург" занимает в чемпионате последнее место, имея в активе 24 очка. У "Тамбова", идущего на 14-м месте, 28 очков.

Напомним, что после возобновления сезона "Оренбургу" были присуждены технические поражения в играх против "Краснодара" и "Урала" из-за вспышки коронавируса в команде.

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