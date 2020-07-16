Бруну Фернандеш считает Роналду самым техничным футболистом
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш высказался о своем соотечественнике Криштиану Роналду, выступающем за "Ювентус".
"В начале своей карьеры Роналду был одним из самых техничных футболистов в мире. Сейчас он немного изменил свой стиль, однако он остается футболистом, против которого трудно обороняться.
Для меня, для всех, с кем вместе я играл, а также для всех моих соперников, Роналду - это самый техничный футболист", - приводит слова Фернандеша BT Sport.
В этом сезоне Фернандеш провел за "МЮ" 16 игр, забил 8 голов и отдал 8 ассистов.
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