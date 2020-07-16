Новый рейтинг ФИФА: Россия по-прежнему на 38-м месте, Бельгия - на первом

ФИФА представила обновленный рейтинг национальных сборных.

Отметим, что Россия по-прежнему занимает 38-е место. В первой тройке находятся Бельгия, Франция и Бразилия.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1765 очков);

2. Франция (1733);

3. Бразилия (1712);

4. Англия (1661);

5. Уругвай (1645);

6. Хорватия (1642);

7. Португалия (1639);

8. Испания (1636);

9. Аргентина (1623);

10. Колумбия (1622)...

38. Россия (1470).

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