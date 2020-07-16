Новый рейтинг ФИФА: Россия по-прежнему на 38-м месте, Бельгия - на первом
ФИФА представила обновленный рейтинг национальных сборных.
Отметим, что Россия по-прежнему занимает 38-е место. В первой тройке находятся Бельгия, Франция и Бразилия.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Бельгия (1765 очков);
2. Франция (1733);
3. Бразилия (1712);
4. Англия (1661);
5. Уругвай (1645);
6. Хорватия (1642);
7. Португалия (1639);
8. Испания (1636);
9. Аргентина (1623);
10. Колумбия (1622)...
38. Россия (1470).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1