"Арсенал" продлил контракт с защитником и отправил его в аренду в "Штутгарт"

"Арсенал" продлил соглашение с защитником Константиносом Мавропаносом.

Как сообщает сайт клуба, новый договор рассчитан до лета 2023 года. Отмечается, что "канониры" отправили игрока в аренду в "Штутгарт".

Мавропанос выступает за "Арсенал" с января 2018 года. В январе 2020 года игрок отправился в аренду в "Нюрнберг".

В составе "Арсенала" 22-летний грек провел 8 матчей во всех турнирах.

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