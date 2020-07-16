"Сочи" не сможет сыграть против "Тамбова" из-за вспышки коронавируса в команде

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"Сочи" не сможет сыграть против "Тамбова" из-за вспышки коронавируса в команде

Игра 29-го тура РПЛ между "Тамбовом" и "Сочи" был отменен из-за вспышки коронавируса у гостей.

Как сообщает телеграм-канал РПЛ, в команде было выявлено девять случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что "Сочи" грозит техническое поражение со счетом 0:3.

На данный момент "Сочи" идет на 12-м месте, имея в активе 33 очка. "Тамбов" с 28 очками занимает 14-ю позицию.

Поединок между клубами должен был состояться сегодня, 16 июля. Напомним, что ранее "Ростову" из-за вспышки коронавируса в команде пришлось играть против "Сочи" футболистами академии. Матч завершился победой "Сочи" со счетом 10:1.

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