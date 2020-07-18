"Норвич" проиграл "Бернли" в матче АПЛ

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"Норвич" проиграл "Бернли" в матче АПЛ

В рамках 37-го тура АПЛ "Бернли" на выезде обыграл "Норвич".

"Норвич" занимает последнее место в турнирной таблице. "Бернли" благодаря победе поднялся на девятое место.

"Норвич" - "Бернли" 0:2

Голы: Вуд, 45 - 0:1, Годфри (аг), 80 - 0:2

"Норвич": Крул, Льюис, Годфри, Клозе (Циммерманн, 46), Ааронс, Кэнтуэлл (Рупп, 76), Эрнандес (Ида, 86), Маклин, Тетти (Вранчич, 90), Буэндиа, Дрмич.

"Бернли": Поуп, Тарковски, Питерс, Лонг, Бардсли, Браунхилл, Вествуд, Гудмундссон (Брэйди, 60), Макнил, Вуд (Выдра, 79), Родригес.

Удаления: Буэндиа (35), Дрмич (45).        

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