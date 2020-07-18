"Норвич" проиграл "Бернли" в матче АПЛ
В рамках 37-го тура АПЛ "Бернли" на выезде обыграл "Норвич".
"Норвич" занимает последнее место в турнирной таблице. "Бернли" благодаря победе поднялся на девятое место.
"Норвич" - "Бернли" 0:2
Голы: Вуд, 45 - 0:1, Годфри (аг), 80 - 0:2
"Норвич": Крул, Льюис, Годфри, Клозе (Циммерманн, 46), Ааронс, Кэнтуэлл (Рупп, 76), Эрнандес (Ида, 86), Маклин, Тетти (Вранчич, 90), Буэндиа, Дрмич.
"Бернли": Поуп, Тарковски, Питерс, Лонг, Бардсли, Браунхилл, Вествуд, Гудмундссон (Брэйди, 60), Макнил, Вуд (Выдра, 79), Родригес.
Удаления: Буэндиа (35), Дрмич (45).
Читайте также: Два полуфинала Кубка Англии и битва "еще не чемпиона" и "уже не претендента" в Италии: ТОП-3 матча, которые обязательно нужно посмотреть на выходных. | http://soccernews.ru
главное
-
Болельщики "Спартака" обрисовали Санкт-Петербург аббревиатурой СБГТ, которая совмещает СБГ и ЛГБТ
-
Журналист Егоров оценил вероятность перехода Джикии в "Локомотив"
-
Дюпин и Беленов являются лидерами РПЛ по количеству сухих матчей
-
"Спартак" назвал трансферную стоимость Жиго
-
"Локомотив" согласовал трансфер Жалолиддинова
Лента новостей
-
"Барселона" готова обменять Коутиньо на 21-летнего хавбека "Арсенала"
-
"Кальяри" и "Сассуоло" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Лилль" вступил в борьбу за Жиго
-
Бэйл попросил Зидана не вызывать его на матч против "Леганеса"
-
"Зенит" интересуется бразильским защитником
-
"Норвич" проиграл "Бернли" в матче АПЛ
-
Жардим и Эмери в списке кандидатов на пост тренера "Фламенго"
-
Болельщики "Спартака" обрисовали Санкт-Петербург аббревиатурой СБГТ, которая совмещает СБГ и ЛГБТ
-
Касорла может перейти в "Аль-Садд" Хави
-
"Валенсия" выставила на продажу капитана команды Парехо. Он готов рассмотреть предложения только пяти клубов
-
"Аталанта" сыграла вничью с "Вероной" и не смогла сместить "Интер" со второго места
-
Принадлежащий "Спартаку" Тимофеев лидирует в этом сезоне РПЛ по совершенным отборам
-
"Ротор" нацелился на защитника "Динамо"
-
Агент Жалолиддинова: "Жасур сильнее Жоау Мариу и будет определять игру "Локомотива"
-
Журналист Егоров оценил вероятность перехода Джикии в "Локомотив"
-
Моуринью - футболистам "Тоттенхэма": "На поле вы должны быть кучкой засранцев, умных засранцев, а не тупых"
-
Дюпин и Беленов являются лидерами РПЛ по количеству сухих матчей
-
"Наполи" подпишет Азмуна в случае срыва трансфера Осимхена
-
Центральную улицу Лидса переименуют в честь тренера команды Бьелсы
-
"Спартак" назвал трансферную стоимость Жиго
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18