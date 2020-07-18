"Зенит" интересуется бразильским защитником

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"Зенит" интересуется бразильским защитником

Защитник "Портимоненсе" Виллиан Роша попал в сферу интересов "Зенита".

Как сообщает O Jogo, клаусула 25-летнего бразильца составляет 40 миллионов евро, однако португальский клуб готов отпустить игрока за 20 миллионов.

Действующее соглашение Виллиана с клубом рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне на счету футболиста два забитых гола в 14 играх.

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