"Лилль" вступил в борьбу за Жиго

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"Лилль" вступил в борьбу за Жиго

Французский "Лилль" готов побороться за защитника "Спартака" Самюэля Жиго.

Как сообщает Metaratings, "доги" готовы предложить за 26-летнего француза 10-12 миллионов евро, однако "Спартак" требует не менее 20 миллионов.

Отметим, что если "Спартак" не выйдет в финал Кубка России, то останется без еврокубков в следующем сезоне. В то время как "Лилль" по итогам минувшего сезона попал в групповой этап Лиги Европы.

В текущем сезоне Жиго провел 32 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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