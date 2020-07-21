"Сочи" присудили техническое поражение в матче с "Тамбовом"

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"Сочи" присудили техническое поражение в матче с "Тамбовом"

КДК РФС вынес решение касательно неявки "Сочи" на игру 29-го тура РПЛ против "Тамбова".

Как сообщает официальный сайт РФС, "Сочи" было присуждено техническое поражение. Также клуб получил условный штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Напомним, что "Сочи" не явился на матч с "Тамбовом" из-за вспышки коронавируса в команде. По этой же причине "Сочи" не сыграет с "Крыльями Советов" в рамках 30-го тура.

Стоит отметить, что "Сочи" сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон, несмотря на два технических поражения.

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