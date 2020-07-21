Ещенко получил дисквалификацию и штраф за провокацию в адрес гендиректора "Зенита" Медведева

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Ещенко получил дисквалификацию и штраф за провокацию в адрес гендиректора "Зенита" Медведева

КДК РФС дисквалифицировал защитника "Спартака" Андрея Ещенко за его поступок после полуфинала Кубка России против "Зенита" (1:2).

Как сообщает официальный сайт РФС, футболист получил трехматчевую дисквалификацию и штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, что после матча Ещенко отправился к фанатам "Спартака" в футболке с медведем, на которой было написано "### вам А". Считается, что это было адресовано генеральному директору "Зенита" Александру Медведеву.

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