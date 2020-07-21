"Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" в матче АПЛ
В рамках 37-го тура АПЛ "Манчестер Сити" крупно обыграл "Уотфорд".
"Горожане" по-прежнему занимают второе место. "Уотфорд" с 34 очками идет на 17-м месте.
"Уотфорд" - "Манчестер Сити" 0:4
Голы: Стерлинг, 31 - 0:1, Стерлинг, 40 - 0:2, Фоден, 63 - 0:3, Лапорт, 66 - 0:4
"Уотфорд": Фостер, Кабаселе, Доусон, Мариаппа, Фемения, Перейра (Мазина, 87), Клеверли, Хьюз, Дукуре (Чалоба, 82), Сарр, Дини (Уэлбек, 67).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер (Зинченко, 64), Лапорт (Стоунз, 74), Эрик Гарсия, Родри Эрнандес, Бернарду Силва, Фоден, де Брюйне, Стерлинг (Марез, 64), Габриэл Жезус.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18