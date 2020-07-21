"Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" в матче АПЛ

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"Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" в матче АПЛ

В рамках 37-го тура АПЛ "Манчестер Сити" крупно обыграл "Уотфорд".

"Горожане" по-прежнему занимают второе место. "Уотфорд" с 34 очками идет на 17-м месте.

"Уотфорд" - "Манчестер Сити" 0:4

Голы: Стерлинг, 31 - 0:1, Стерлинг, 40 - 0:2, Фоден, 63 - 0:3, Лапорт, 66 - 0:4

"Уотфорд": Фостер, Кабаселе, Доусон, Мариаппа, Фемения, Перейра (Мазина, 87), Клеверли, Хьюз, Дукуре (Чалоба, 82), Сарр, Дини (Уэлбек, 67).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер (Зинченко, 64), Лапорт (Стоунз, 74), Эрик Гарсия, Родри Эрнандес, Бернарду Силва, Фоден, де Брюйне, Стерлинг (Марез, 64), Габриэл Жезус.

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