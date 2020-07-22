"Милан" продлил контракт с Пиоли

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"Милан" продлил контракт с Пиоли

"Милан" продлил сотрудничество с наставником команды Стефано Пиоли.

Как сообщает официальный сайт клуба, новый контракт 54-летнего тренера рассчитан до лета 2022 года.

Отмечается, что такое решение связано с удовлетворительными результатами клуба в последних матчах. За три тура до конца чемпионата "Милан" занимает пятое место, гарантирующее попадание в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, что Пиоли возглавил "Милан" в октябре 2019 года.

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