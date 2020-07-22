Акинфеев вышел на второе место по количеству игр в РПЛ

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Акинфеев вышел на второе место по количеству игр в РПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в стартовый состав на игру 30-го тура РПЛ против "Тамбова".

Эта игра стала для 34-летнего голкипера 457-й в чемпионатах России и он обошел по этому показателю Сергея Семака, на счету которого 456 игр.

Впереди Акинфеева остался только Сергей Игнашевич, который провел в чемпионате 489 матчей.

Акинфеев дебютировал в РПЛ в мае 2003 года. За это время он пропустил 357 голов.

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