"Локомотив" переиграл "Урал" и другие результаты 30-го тура РПЛ

Теги локомотив москвадинамо москвауфаарсенал тула

"Локомотив" переиграл "Урал" и другие результаты 30-го тура РПЛ

Представляем вашему вниманию результаты матчей 30-го тура РПЛ.

"Урал" - "Локомотив" 0:1

Гол: Миранчук, 45 - 0:1

"Урал": Годзюр, Емельянов (Ароян, 83), Герасимов, Калинин, Эль-Кабир (Бавин, 39), Бумаль, Аугустыняк, Егорычев (Погребняк, 79), Бикфалви, Магомадов, Панюков (Ефремов, 80).

"Локомотив": Коченков, Магкеев, Серкейра (Куликов, 67), Живоглядов, Рыбус, Баринов, Миранчук, Рыбчинский (Жемалетдинов, 68), Миранчук, Кверквелия, Сулейманов (Фарфан, 56).

Удаление: Миранчук (90).


"Динамо" - "Оренбург" 0:1

Гол: Фамейе, 29 - 0:1

"Динамо": Шунин, Ордец, Евгеньев, Морозов, Скопинцев (Н`Жи, 78), Карапузов, Нойштедтер, Грулев (Игбоун, 46), Комличенко (Жоаозиньо, 61), Филипп (Школик, 46), Панченко (Каборе, 46).

"Оренбург": Климович, Готлиб (Капленко, 68), Малых, Терехов, Зотов, Аюпов, Кулишев, Козлов, Сиваков, Фамейе, Чуканов.  


"Уфа" - "Арсенал" Тула 0:0

"Уфа": Чернов, Никитин, Круговой, Табидзе, Алиев, Тилль, Белоусов, Карп, Вомбергар, Агаларов (Рабаданов, 87), Кротов.

"Арсенал" Тула: Левашов, Довбня, Беляев, Сокол, Кангва, Пантелеев (Ткачев, 63), Лесовой (Громыко, 80), Чаушич, Кангва (Ломовицкий, 63), Хлусевич, Луценко.

Отметим, что "Сочи" было присуждено техническое поражение в матче с "Крыльями Советов" из-за неявки на игру.

Читайте также: "Краснодар" разгромил "Ахмат" и отправился в квалификацию ЛЧ, ЦСКА обыграл "Тамбов" и сыграет в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэмом" и вышел на третье место АПЛ

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэмом" и вышел на третье место АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов