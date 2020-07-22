"Локомотив" переиграл "Урал" и другие результаты 30-го тура РПЛ

Представляем вашему вниманию результаты матчей 30-го тура РПЛ.

"Урал" - "Локомотив" 0:1

Гол: Миранчук, 45 - 0:1

"Урал": Годзюр, Емельянов (Ароян, 83), Герасимов, Калинин, Эль-Кабир (Бавин, 39), Бумаль, Аугустыняк, Егорычев (Погребняк, 79), Бикфалви, Магомадов, Панюков (Ефремов, 80).

"Локомотив": Коченков, Магкеев, Серкейра (Куликов, 67), Живоглядов, Рыбус, Баринов, Миранчук, Рыбчинский (Жемалетдинов, 68), Миранчук, Кверквелия, Сулейманов (Фарфан, 56).

Удаление: Миранчук (90).



"Динамо" - "Оренбург" 0:1

Гол: Фамейе, 29 - 0:1

"Динамо": Шунин, Ордец, Евгеньев, Морозов, Скопинцев (Н`Жи, 78), Карапузов, Нойштедтер, Грулев (Игбоун, 46), Комличенко (Жоаозиньо, 61), Филипп (Школик, 46), Панченко (Каборе, 46).

"Оренбург": Климович, Готлиб (Капленко, 68), Малых, Терехов, Зотов, Аюпов, Кулишев, Козлов, Сиваков, Фамейе, Чуканов.



"Уфа" - "Арсенал" Тула 0:0

"Уфа": Чернов, Никитин, Круговой, Табидзе, Алиев, Тилль, Белоусов, Карп, Вомбергар, Агаларов (Рабаданов, 87), Кротов.

"Арсенал" Тула: Левашов, Довбня, Беляев, Сокол, Кангва, Пантелеев (Ткачев, 63), Лесовой (Громыко, 80), Чаушич, Кангва (Ломовицкий, 63), Хлусевич, Луценко.

Отметим, что "Сочи" было присуждено техническое поражение в матче с "Крыльями Советов" из-за неявки на игру.

Читайте также: "Краснодар" разгромил "Ахмат" и отправился в квалификацию ЛЧ, ЦСКА обыграл "Тамбов" и сыграет в Лиге Европы. | http://soccernews.ru