"Локомотив" переиграл "Урал" и другие результаты 30-го тура РПЛ
Представляем вашему вниманию результаты матчей 30-го тура РПЛ.
"Урал" - "Локомотив" 0:1
Гол: Миранчук, 45 - 0:1
"Урал": Годзюр, Емельянов (Ароян, 83), Герасимов, Калинин, Эль-Кабир (Бавин, 39), Бумаль, Аугустыняк, Егорычев (Погребняк, 79), Бикфалви, Магомадов, Панюков (Ефремов, 80).
"Локомотив": Коченков, Магкеев, Серкейра (Куликов, 67), Живоглядов, Рыбус, Баринов, Миранчук, Рыбчинский (Жемалетдинов, 68), Миранчук, Кверквелия, Сулейманов (Фарфан, 56).
Удаление: Миранчук (90).
"Динамо" - "Оренбург" 0:1
Гол: Фамейе, 29 - 0:1
"Динамо": Шунин, Ордец, Евгеньев, Морозов, Скопинцев (Н`Жи, 78), Карапузов, Нойштедтер, Грулев (Игбоун, 46), Комличенко (Жоаозиньо, 61), Филипп (Школик, 46), Панченко (Каборе, 46).
"Оренбург": Климович, Готлиб (Капленко, 68), Малых, Терехов, Зотов, Аюпов, Кулишев, Козлов, Сиваков, Фамейе, Чуканов.
"Уфа" - "Арсенал" Тула 0:0
"Уфа": Чернов, Никитин, Круговой, Табидзе, Алиев, Тилль, Белоусов, Карп, Вомбергар, Агаларов (Рабаданов, 87), Кротов.
"Арсенал" Тула: Левашов, Довбня, Беляев, Сокол, Кангва, Пантелеев (Ткачев, 63), Лесовой (Громыко, 80), Чаушич, Кангва (Ломовицкий, 63), Хлусевич, Луценко.
Отметим, что "Сочи" было присуждено техническое поражение в матче с "Крыльями Советов" из-за неявки на игру.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22