Алькантара летом перейдет в "Ливерпуль"

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Алькантара летом перейдет в "Ливерпуль"

Хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара близок к переезду в АПЛ.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Marca, 29-летний испанец продолжит карьеру в "Ливерпуле".

Ранее сообщалось, что "Бавария" оценивает Алькантару в 40 миллионов евро. Его контракт с мюнхенским клубом истекает следующим летом.

Алькантара является воспитанником "Барселоны". Он выступает за "Баварию" с 2013 года.

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