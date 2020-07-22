"Тамбову" предложат деньги за отказ от места в РПЛ в пользу "Крыльев Советов"

Экс-игрок "Крыльев Советов" Евгений Савин сообщил, что "Тамбов" может покинуть РПЛ.

"Слышал, что 300-500 миллионов рублей сейчас направляются в сторону "Тамбова", чтобы они отказались от места в РПЛ в пользу "Крыльев Советов". Утверждать не буду, однако не удивлюсь, если в ближайшие дни так и случится", - заявил Савин.

Напомним, что "Тамбов" финишировал в РПЛ на 14-м месте, а "Крылья Советов" - на 15-м.

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