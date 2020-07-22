"Наполи" проиграл "Парме" в матче Серии А

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"Наполи" проиграл "Парме" в матче Серии А

В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Наполи" проиграл "Парме".

Благодаря победе "Парма" поднялась на десятое место, а "Наполи" так и остался на седьмом.

"Парма" - "Наполи" 2:1

Голы: Капрари (пен), 45 - 1:0, Инсинье (пен), 54 - 1:1, Кулусевски (пен), 87 - 2:1

"Парма": Сепе, Дермаку, Пеццелла, Дармиан, Бруну Алвеш, Капрари (Жервиньо, 75), Куртич (Якопони, 75), Карамо (Инглезе, 62), Бругман, Силигарди (Кулусевски, 59), Грасси (Барилла, 62).

"Наполи": Мерет, Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Инсинье, Аллан (Элмаз, 65), Лосано (Юнес, 85), Демме (Лоботка, 85), Политано (Кальехон, 65), Фабиан Руис (Зелиньски, 77).

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