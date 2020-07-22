"Наполи" проиграл "Парме" в матче Серии А
В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Наполи" проиграл "Парме".
Благодаря победе "Парма" поднялась на десятое место, а "Наполи" так и остался на седьмом.
"Парма" - "Наполи" 2:1
Голы: Капрари (пен), 45 - 1:0, Инсинье (пен), 54 - 1:1, Кулусевски (пен), 87 - 2:1
"Парма": Сепе, Дермаку, Пеццелла, Дармиан, Бруну Алвеш, Капрари (Жервиньо, 75), Куртич (Якопони, 75), Карамо (Инглезе, 62), Бругман, Силигарди (Кулусевски, 59), Грасси (Барилла, 62).
"Наполи": Мерет, Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Инсинье, Аллан (Элмаз, 65), Лосано (Юнес, 85), Демме (Лоботка, 85), Политано (Кальехон, 65), Фабиан Руис (Зелиньски, 77).
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
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|Торино
|26
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|Сампдория
|26
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17