Газизов прокомментировал слухи об интересе "Спартака" к Кокорину

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Газизов прокомментировал слухи об интересе "Спартака" к Кокорину

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов отреагировал на слухи об интересе клуба к Александру Кокорину.

"Трансферы любят тишину. Александр Кокорин - отличный футболист. Это всем понятно. Он усилит любую команду в РПЛ, да и не только. Если он окажется в "Спартаке", то это здорово", - заявил Газизов.

Кокорин, права на которого принадлежат "Зениту", с января находился в аренде в "Сочи".

Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает этим летом.

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