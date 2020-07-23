Кашшаи ответил на открытое письмо "Спартака"

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи отреагировал на открытое письмо "Спартака".

"Я не буду комментировать это в СМИ. Мы отправим "Спартаку" наш ответ. Признаю, что в их матчах возникает много спорных моментов. Может быть, на поле арбитры ошибаются и в пользу команды, и не в пользу. Однако VAR может привнести честности в игру. У других команд тоже бывают вмешательства VAR.

Не вижу проблемы в том, что клуб написал такое письмо. Футбол - игра эмоциональная, а я должен улучшить качество судейства. Однако я не в силах изменить все за два дня", - сказал Кашшаи.

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