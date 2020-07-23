Кашшаи ответил на открытое письмо "Спартака"

Теги спартак москварфс

Кашшаи ответил на открытое письмо "Спартака"

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи отреагировал на открытое письмо "Спартака".

"Я не буду комментировать это в СМИ. Мы отправим "Спартаку" наш ответ. Признаю, что в их матчах возникает много спорных моментов. Может быть, на поле арбитры ошибаются и в пользу команды, и не в пользу. Однако VAR может привнести честности в игру. У других команд тоже бывают вмешательства VAR.

Не вижу проблемы в том, что клуб написал такое письмо. Футбол - игра эмоциональная, а я должен улучшить качество судейства. Однако я не в силах изменить все за два дня", - сказал Кашшаи.

Читайте также: "Спартак" отправил открытое письмо главе департамента судейства Виктору Кашшаи. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

WhoScored назвал футболиста, который заслужил "Золотой мяч" этого сезона

WhoScored назвал футболиста, который заслужил "Золотой мяч" этого сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов