"Зенит" потроллил "Локомотив" за отсутствие постов в твиттере

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"Зенит" потроллил "Локомотив" за отсутствие постов в твиттере

В "Зените" отреагировали на то, что в официальном твиттере "Локомотива" с 15 июля не появляются новые посты.

В своем твиттере "сине-бело-голубые" опубликовали популярный мем с котами, обращающимися к спящей хозяйке, с подписью: "Узнали, что Twitter "Локомотива" молчит с 15 июля. Волнуемся".

Отметим, что в других соцсетях, например Instagram и англоязычная страница в Twitter, "железнодорожники" ведут себя более активно.

В завершившемся сезоне РПЛ "Локомотив" финишировал на втором месте.

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