"Трэш": Милевский прокомментировал назначение Луческу на пост тренера киевского "Динамо"
Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский высказался о назначении Мирчи Луческу на тренерский пост киевского "Динамо".
"Я же говорил! 2020 год - темные времена. Трэш ***", - заявил Милевский.
Напомним, что Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004 по 2016 год. Под его руководством "горняки" завоевали 22 трофея, в том числе Кубок УЕФА.
Милевский выступал за киевское "Динамо" с 2002 по 2013 год.
Читайте также: Болельщики киевского "Динамо" выразили активный протест против назначения Луческу. | http://soccernews.ru
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