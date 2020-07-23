"Трэш": Милевский прокомментировал назначение Луческу на пост тренера киевского "Динамо"

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский высказался о назначении Мирчи Луческу на тренерский пост киевского "Динамо".

"Я же говорил! 2020 год - темные времена. Трэш ***", - заявил Милевский.

Напомним, что Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004 по 2016 год. Под его руководством "горняки" завоевали 22 трофея, в том числе Кубок УЕФА.

Милевский выступал за киевское "Динамо" с 2002 по 2013 год.

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