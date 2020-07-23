"Барселона" готова продать Умтити

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"Барселона" готова продать Умтити

"Барселона" готова расстаться с защитником Самюэлем Умтити.

Как сообщает Diario Sport, руководство клуба уведомило игрока, что на него не рассчитывают в следующем сезоне.

Отмечается, что, скорее всего, Умтити уйдет в аренду в другой клуб.

Умтити выступает за "Барсу" с 2016 года. В этом сезоне 26-летний француз провел 18 игр во всех турнирах.

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