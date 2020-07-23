Журналист Короткин рассказал о роли жены Федуна Заремы в делах "Спартака"

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Журналист Короткин рассказал о роли жены Федуна Заремы в делах "Спартака"

Журналист Вячеслав Короткин поделился информацией о том, какое влияние в "Спартаке" имеет Зарема Салихова, супруга владельца клуба Леонида Федуна.

"Почему жена Федуна присутствовала на совете директоров? Зарема приехала обсуждать вопросы развития фонда "Спартак" - детям". Она является куратором этого проекта.

Да, ни для кого не секрет, что Зарема принимает участие в формировании политики "Спартака", включая иные направления", - сообщил Короткин.

Напомним, что в завершившемся сезоне РПЛ "Спартак" занял седьмое место.

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