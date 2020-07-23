"Спартак" и ЦСКА поборются за сенегальского хавбека

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"Спартак" и ЦСКА поборются за сенегальского хавбека

Хавбек "Нима" Сиди Сарр может продолжить карьеру в России.

Как сообщает Wiwsport, в услугах 24-летнего сенегальца заинтересованы "Спартак" и ЦСКА. На игрока также претендуют "Порту" и два клуба Лиги 1.

Соглашение футболиста с клубом действует до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Сарра два ассиста в 27 играх.

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