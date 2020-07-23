"Краснодар" определился с позициями, требующими усиления

Журналист Дмитрий Симонов поделился информацией о трансферных планах "Краснодара".

"Краснодар" собирается точечно усилить несколько позиций. В идеале - футболистами с российскими паспортами. Они подпишут крайнего защитника и, возможно, форварда. Они нуждаются в нападающем, так как сейчас здоров только Маркус Берг", - заявил Симонов.

По итогам сезона "Краснодар" занял в РПЛ третье место, позволяющее играть в квалификации Лиги Чемпионов.

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