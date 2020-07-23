Уткин назвал победителя РПЛ следующего сезона

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Уткин назвал победителя РПЛ следующего сезона

Журналист Василий Уткин уверен, что "Зенит" снова выиграет чемпионат в следующем сезоне.

"Правильнее всего прямо сейчас сделать ставку, что "Зенит" станет чемпионом в следующем сезоне. Я уверен, что так оно и будет. И, возможно, будет больше отрыв. Не исключено, что поседевший Артем Дзюба забьет еще больше", - заявил Уткин.

Напомним, что "Зенит" стал чемпионом в завершившемся сезоне РПЛ. Это второе чемпионство клуба кряду.

Ранее стало известно, что новый сезон РПЛ начнется 8 августа.

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