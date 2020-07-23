Уткин назвал победителя РПЛ следующего сезона
Журналист Василий Уткин уверен, что "Зенит" снова выиграет чемпионат в следующем сезоне.
"Правильнее всего прямо сейчас сделать ставку, что "Зенит" станет чемпионом в следующем сезоне. Я уверен, что так оно и будет. И, возможно, будет больше отрыв. Не исключено, что поседевший Артем Дзюба забьет еще больше", - заявил Уткин.
Напомним, что "Зенит" стал чемпионом в завершившемся сезоне РПЛ. Это второе чемпионство клуба кряду.
Ранее стало известно, что новый сезон РПЛ начнется 8 августа.
Читайте также: Уткин прокомментировал высказывания жены Семака о финансирования "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Лацио" обыграл "Кальяри" и обеспечил себе место в топ-4 Серии А
-
"Челси" нацелился на защитника "Атлетико"
-
"Рубин" - худшая команда сезона РПЛ по результативности
-
"Спартак" иронично отреагировал на слова Кашшаи
-
Уткин назвал победителя РПЛ следующего сезона
-
Кашшаи проанализировал момент с Соболевым и Барриосом
-
Луческу: "Благодарен судьбе, что пришел в клуб с великими традициями"
-
Кашшаи заявил, что в будущем людям могут быть доступны переговоры судей
-
2
"Ювентус" проиграл "Удинезе" и не смог досрочно стать чемпионом Италии
-
"Краснодар" определился с позициями, требующими усиления
-
"Спартак" и ЦСКА поборются за сенегальского хавбека
-
Журналист Короткин рассказал о роли жены Федуна Заремы в делах "Спартака"
-
1
"Барселона" готова продать Умтити
-
"Зенит" близок к покупке самого дорогого футболиста "Чертаново"
-
"Трэш": Милевский прокомментировал назначение Луческу на пост тренера киевского "Динамо"
-
"Зенит" потроллил "Локомотив" за отсутствие постов в твиттере
-
Кашшаи ответил на открытое письмо "Спартака"
-
2
WhoScored назвал футболиста, который заслужил "Золотой мяч" этого сезона
-
Уткин прокомментировал назначение Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо"
-
Давид Вилья отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22