"Зенит" хотел провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге

Теги зенит санкт-петербургхимкилокомотив москва

"Зенит" хотел провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге

Домашний стадион "Зенита" "Газпром Арена" мог принять матч за Суперкубок России.

Как сообщает "Рейтинг Букмекеров", заявку на проведение игры подавали Санкт-Петербург ("Газпром Арена") и Саранск ("Мордовия Арена"). Однако РПЛ остановила выбор на "ВЭБ Арене" в Москве, так как с 1 августа в городе будет разрешено заполнение трибун на 50%.

Ранее сообщалось, что матч за суперкубок запланирован на 7 августа. В случае победы "Химок" над "Зенитом" в финале Кубка России, именно подмосковный клуб встретится с "Зенитом" в матче за суперкубок. Если же победит "Зенит", то их соперником станет "Локомотив", занявший второе место в РПЛ.

Читайте также: В РПЛ сообщили дату начала нового сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 23 июля

Главные новости дня: 23 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов