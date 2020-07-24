"Зенит" хотел провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге

Домашний стадион "Зенита" "Газпром Арена" мог принять матч за Суперкубок России.

Как сообщает "Рейтинг Букмекеров", заявку на проведение игры подавали Санкт-Петербург ("Газпром Арена") и Саранск ("Мордовия Арена"). Однако РПЛ остановила выбор на "ВЭБ Арене" в Москве, так как с 1 августа в городе будет разрешено заполнение трибун на 50%.

Ранее сообщалось, что матч за суперкубок запланирован на 7 августа. В случае победы "Химок" над "Зенитом" в финале Кубка России, именно подмосковный клуб встретится с "Зенитом" в матче за суперкубок. Если же победит "Зенит", то их соперником станет "Локомотив", занявший второе место в РПЛ.

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