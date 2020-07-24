Суркис жестко ответил фанатам "Динамо", которые выступили против назначения Луческу на пост тренера команды

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис пообщался с фанатами, которые против назначения Мирчи Луческу на пост тренера команды.

"Идите работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу! Давать советы со стороны может каждый. Не забывайте учесть возможности Рината Ахметова и мои. Я в этот клуб вложил 1,5 миллиарда, тянул его из последних сил.

Найдите человека, готового вкладывать в "Динамо" деньги, и я уступлю. Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 миллионов долларов в год и управляйте. Я не буду мешать. Назначайте тренера и берите, кого хотите", - заявил Суркис.

Напомним, что фанаты выступили против Луческу, так как с 2004 по 2016 год он возглавлял "Шахтер".

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