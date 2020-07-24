Adidas хотел бы видеть Стерлинга в "Реале"

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Adidas хотел бы видеть Стерлинга в "Реале"

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заключил рекордный контракт с Adidas.

По сведениям The Times, согласно договору футболист будет получать от компании более 11 миллионов евро в год при выполнении необходимых условий.

Отмечается, что Adidas хотел бы видеть Стерлинга в "Реале", который играет в экипировке Adidas. "Манчестер Сити" сотрудничает с Puma.

В текущем сезоне на счету Стерлинга 29 голов и 10 ассистов в 49 матчах.

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