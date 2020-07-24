Главные новости дня: 23 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 23 июля.

"Ювентус" проиграл "Удинезе" и не смог досрочно стать чемпионом Италии.

"Лацио" обыграл "Кальяри" и обеспечил себе место в топ-4 Серии А.

В РПЛ сообщили дату начала нового сезона.

Клубы РПЛ не поддержали расширение лиги.

Унаи Эмери возглавил "Вильярреал".

Определилась вторая команда, вылетающая из Серии А.

Итоги сезона Чемпионшипа: кто вышел в АПЛ, кто сыграет в плей-офф, кто вылетел.

Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо".

Александр Кокорин хочет вернуться в Москву.

WhoScored назвал футболиста, который заслужил "Золотой мяч" этого сезона.

Томас Цорн мог покинуть "Спартак" из-за жены Федуна.

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