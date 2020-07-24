Главные новости дня: 23 июля

Теги рплмирча луческуювентусунаи эмери

Главные новости дня: 23 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 23 июля.

"Ювентус" проиграл "Удинезе" и не смог досрочно стать чемпионом Италии.

"Лацио" обыграл "Кальяри" и обеспечил себе место в топ-4 Серии А.

В РПЛ сообщили дату начала нового сезона.

Клубы РПЛ не поддержали расширение лиги.

Унаи Эмери возглавил "Вильярреал".

Определилась вторая команда, вылетающая из Серии А.

Итоги сезона Чемпионшипа: кто вышел в АПЛ, кто сыграет в плей-офф, кто вылетел.

Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо".

Александр Кокорин хочет вернуться в Москву.

WhoScored назвал футболиста, который заслужил "Золотой мяч" этого сезона.

Томас Цорн мог покинуть "Спартак" из-за жены Федуна.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" хотел провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге

"Зенит" хотел провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов