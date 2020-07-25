"Галатасарай" вступил в борьбу за Манджукича
"Галатасарай" готов побороться за форварда Марио Манджукича.
По сведениям AS, турецкий клуб рассматривает 34-летнего хорвата в качестве замены Радамелю Фалькао, который близок к уходу из клуба.
Напомним, что в услугах Манджукича также заинтересованы "Интер" и "Фиорентина".
Манджукич в январе 2020 года покинул "Ювентус" и перебрался в "Аль-Духаиль". За катарский клуб он провел 7 матчей и забил один гол.
Читайте также: Марио Манджукич определился с новым клубом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Галатасарай" вступил в борьбу за Манджукича
-
Ибрагимович обратился к хейтерам
-
Стали известны сроки восстановления Мбаппе
-
Тер Штеген может пропустить до четырёх месяцев из-за травмы колена
-
"Сочи" объявил о переходе нападающего "Спартака"
-
"Интер" хочет подписать Месси в 2021 году
-
ЦСКА определился с позициями, требующими усиления этим летом
-
Смолов ведёт переговоры с турецким топ-клубом
-
ТОП-5 тренеров, которые успешно работали в своих командах, а потом переходили в стан злейшего врага
-
Акинфеев завёл аккаунт в инстаграме
-
Президент "Брешии" жалеет о подписании Балотелли
-
ЦСКА определился с размером предложения по Карраскалю
-
Стал известен характер травмы Мбаппе
-
Луис Адриано закрутил роман с бразильской моделью
-
РПЛ назвала лучший гол турнира в июле
-
"Милан" возобновил интерес к Алексею Миранчуку
-
"Челси" установил клубный антирекорд
-
"Барселона" отказалась от приглашения Блана
-
У Хави диагностирован коронавирус
-
Клопп отказался комментировать уход Ловрена в "Зенит"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24