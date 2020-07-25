"Галатасарай" вступил в борьбу за Манджукича

"Галатасарай" готов побороться за форварда Марио Манджукича.

По сведениям AS, турецкий клуб рассматривает 34-летнего хорвата в качестве замены Радамелю Фалькао, который близок к уходу из клуба.

Напомним, что в услугах Манджукича также заинтересованы "Интер" и "Фиорентина".

Манджукич в январе 2020 года покинул "Ювентус" и перебрался в "Аль-Духаиль". За катарский клуб он провел 7 матчей и забил один гол.

Читайте также: Марио Манджукич определился с новым клубом. | http://soccernews.ru