Дембеле занимается на базе, пока все футболисты "Барселоны" в отпуске
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле продолжает восстанавливаться после повреждения.
Как сообщает Mundo Deportivo, француз каждый день тренируется на базе клуба, пока остальные игроки находятся в отпуске.
Ожидается, что Дембеле восстановится к 12 августа. Напомним, что 8 августа каталонцы сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Наполи". Если "Барса" сможет пройти в четвертьфинал, то следующая игра пройдет 14 августа.
В текущем сезоне Дембеле провел всего 9 матчей и отметился одним голом.
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