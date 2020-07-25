Дембеле занимается на базе, пока все футболисты "Барселоны" в отпуске

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле продолжает восстанавливаться после повреждения.

Как сообщает Mundo Deportivo, француз каждый день тренируется на базе клуба, пока остальные игроки находятся в отпуске.

Ожидается, что Дембеле восстановится к 12 августа. Напомним, что 8 августа каталонцы сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Наполи". Если "Барса" сможет пройти в четвертьфинал, то следующая игра пройдет 14 августа.

В текущем сезоне Дембеле провел всего 9 матчей и отметился одним голом.

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