Фанаты киевского "Динамо" выразили протест против назначения Луческу, задействов памятник Лобановскому

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Фанаты киевского "Динамо" выразили протест против назначения Луческу, задействов памятник Лобановскому

Фанаты киевского "Динамо" все еще не смирились с назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера клуба.

Сообщается, что болельщики завязали глаза на памятнике легендарному тренеру клуба Валерию Лобановскому, мотивировав это тем, что он не хотел бы видеть назначения Луческу в "Динамо".

Напомним, что с 2004 по 2016 год Луческу возглавлял принципиального соперника "Динамо" - донецкий "Шахтер".

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