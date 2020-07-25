ЦСКА попал в групповой этап Лиги Европы, "Динамо" - в квалификацию

Поражение "Химок" от "Зенита" (0:1) в финале Кубка России внесло ясность в участие российских клубов в следующем сезоне еврокубков.

Так, ЦСКА напрямую попал в групповую стадию Лиги Европы. В квалификации турнира примут участие "Ростов" и "Динамо".

По итогам сезона РПЛ ЦСКА финишировал на четвертом месте, "Ростов" - на пятом, а "Динамо" - на шестом.

Напомним, что "Зенит" и "Локомотив" вышли в группу Лиги Чемпионов, "Краснодар" ждет квалификация.

Читайте также: "Зенит" обыграл "Химки" в финале Кубка России. | http://soccernews.ru