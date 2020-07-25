"Колос" и "Мариуполь" сыграют в финале плей-офф за Лигу Европы
В УПЛ прошли полуфиналы плей-офф за Лигу Европы.
В первом полуфинале "Колос" разгромил "Днепр-1", во втором - "Мариуполь" переиграл "Александрию".
Таким образом, в финале плей-офф, который состоится 29 июля, сойдутся "Колос" и "Мариуполь".
"Колос" - "Днепр-1" 4:1
Голы: Ориховский, 22 - 1:0, Антюх, 24 - 2:0, Антюх, 50 - 3:0, Волынец (аг), 50 - 3:1, Морозко, 87 - 4:1
"Колос": Волынец, Зозуля, Максименко (Парамонов, 73), Гавриш, Емец, Задоя (Петров, 53), Ориховский (Д. Костышин, 73), Антюх, Смирный, Морозко, Лысенко (Бондаренко, 50).
"Днепр-1": Клищук, Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков, Вакулко (Булеца, 62), Хобленко, Когут, Ди Франко (Кравченко, 46), Коркишко (Тейлор, 46), Супряга.
"Александрия" - "Мариуполь" 1:2
Голы: Полегенько, 28 - 0:1, Безбородько, 35 - 1:1, Кащук, 83 - 1:2
"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Дубра, Бухал, Стецьков (Пашаев, 46), Банада (Грицук, 86), Гречишкин, Ковалец, Лучкевич (Задерака, 73), Безбородько (Ситало, 73), Третьяков (Мишенко, 89)
"Мариуполь": Гальчук, Чоботенко, Яворский, Муравский (Тищенко, 46), Полегенько, Федорчук (Сагуткин, 90+5), Чех (Игнатенко, 78), Корниенко, Чурко (Кащук, 78), Мишнев, Фомин (Топалов, 90+1).
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13