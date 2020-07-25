"Спорт-Экспресс": Смольников возвращается в "Краснодар"

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"Спорт-Экспресс": Смольников возвращается в "Краснодар"

Защитник "Зенита" Игорь Смольников покидает клуб.

По сведениям "Спорт-Экспресс", 31-летний футболист вернется в "Краснодар". Игрок подпишет с клубом контракт на два года с возможностью продления в случае достижения определенных показателей.

Смольников выступал за "Зенит" с 2013 года. В составе клуба он завоевал 7 трофеев.

Отметим, что Смольников выступал за "Краснодар" с 2012 по 2013 год. В следующем сезоне клуб будет играть в квалификации Лиги Чемпионов.

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