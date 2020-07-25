Агент Пиоли работает над трансфером Алексея Миранчука в "Милан"

Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук может перебраться в "Милан".

По сведениям Metaratings, над трансфером работает Габриэле Джуффрида, представляющий интересы наставника "Милана" Стефано Пиоли.

Отмечается, что до официального предложения пока дело не дошло.

В минувшем сезоне Миранчук провел 32 матча, в которых забил 16 голов и отдал 5 ассистов.

Читайте также: Алексей Миранчук вошел в десятку лучших бомбардиров в истории "Локомотива" в чемпионатах России. | http://soccernews.ru