Агент Пиоли работает над трансфером Алексея Миранчука в "Милан"
Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук может перебраться в "Милан".
По сведениям Metaratings, над трансфером работает Габриэле Джуффрида, представляющий интересы наставника "Милана" Стефано Пиоли.
Отмечается, что до официального предложения пока дело не дошло.
В минувшем сезоне Миранчук провел 32 матча, в которых забил 16 голов и отдал 5 ассистов.
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