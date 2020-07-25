В испанском клубе 28 случаев заражения коронавирусом, из-за чего был отложен плей-офф за место в Примере

Испанский клуб "Фуэнлабрада" объявил о вспышке корнавируса в клубе.

Как сообщает сайт клуба, коронавирус был выявлен у 28 человек, при чем некоторые заразились повторно.

В связи с этим была перенесена игра последнего тура Сегунды против "Депортиво". Кроме того, был отложен плей-офф за место в Примере.

Отметим, что в случае победы над "Депортиво" "Фуэнлабрада" попадет в топ-6 Сегунды и сыграет в плей-офф за выход в Примеру.

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