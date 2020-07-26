Главные новости дня: 25 июля

Теги зенит санкт-петербургхавиалексей миранчуклионель мессиинтер милан

Главные новости дня: 25 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 25 июля.

"Зенит" обыграл "Химки" в финале Кубка России.

"Интер" разгромил "Дженоа" и вышел на второе место Серии А.

ЦСКА попал в групповой этап Лиги Европы, "Динамо" - в квалификацию.

Определилась вторая команда, получившая путёвку в Серию А.

У Хави диагностирован коронавирус.

Игорь Смольников возвращается в "Краснодар".

Деян Ловрен проходит медосмотр перед переходом в "Зенит".

"Милан" возобновил интерес к Алексею Миранчуку.

Федор Смолов ведёт переговоры с турецким топ-клубом.

"Интер" хочет подписать Лионеля Месси в 2021 году.

Тер Штеген может пропустить до четырёх месяцев из-за травмы колена.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Интер" разгромил "Дженоа" и вышел на второе место Серии А

"Интер" разгромил "Дженоа" и вышел на второе место Серии А

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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