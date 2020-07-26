Главные новости дня: 25 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 25 июля.
"Зенит" обыграл "Химки" в финале Кубка России.
"Интер" разгромил "Дженоа" и вышел на второе место Серии А.
ЦСКА попал в групповой этап Лиги Европы, "Динамо" - в квалификацию.
Определилась вторая команда, получившая путёвку в Серию А.
У Хави диагностирован коронавирус.
Игорь Смольников возвращается в "Краснодар".
Деян Ловрен проходит медосмотр перед переходом в "Зенит".
"Милан" возобновил интерес к Алексею Миранчуку.
Федор Смолов ведёт переговоры с турецким топ-клубом.
"Интер" хочет подписать Лионеля Месси в 2021 году.
Тер Штеген может пропустить до четырёх месяцев из-за травмы колена.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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"Спорт-Экспресс": Смольников возвращается в "Краснодар"
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"Зенит" и "Локомотив" разыграют между собой Суперкубок России
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Футболисты "Зенита" разбили трофей Кубка России во время празднования
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"Зенит" обыграл "Химки" в финале Кубка России
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Главные новости дня: 25 июля
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На Умтити претендуют шесть клубов
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Хильемарк покидает "Динамо"
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В испанском клубе 28 случаев заражения коронавирусом, из-за чего был отложен плей-офф за место в Примере
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Агент Пиоли работает над трансфером Алексея Миранчука в "Милан"
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В "Интере" отреагировали на слухи об интересе к Месси
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Талалаев согласовал контракт с "Ахматом"
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Конор Макгрегор ответил на видео Серхио Рамоса
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"Спорт-Экспресс": Смольников возвращается в "Краснодар"
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"Колос" и "Мариуполь" сыграют в финале плей-офф за Лигу Европы
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Журналист Короткин назвал клуб, который возглавит Талалаев
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Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Химками" в финале Кубка России
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"Зенит" и "Локомотив" разыграют между собой Суперкубок России
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"Парма" на выезде одолела "Брешию"
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Футболисты "Зенита" разбили трофей Кубка России во время празднования
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Талалаев покинул "Крылья Советов", клуб определился с новым тренером
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EA Sports представила скриншоты FIFA 21
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18