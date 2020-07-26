Главные новости дня: 25 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 25 июля.

"Зенит" обыграл "Химки" в финале Кубка России.

"Интер" разгромил "Дженоа" и вышел на второе место Серии А.

ЦСКА попал в групповой этап Лиги Европы, "Динамо" - в квалификацию.

Определилась вторая команда, получившая путёвку в Серию А.

У Хави диагностирован коронавирус.

Игорь Смольников возвращается в "Краснодар".

Деян Ловрен проходит медосмотр перед переходом в "Зенит".

"Милан" возобновил интерес к Алексею Миранчуку.

Федор Смолов ведёт переговоры с турецким топ-клубом.

"Интер" хочет подписать Лионеля Месси в 2021 году.

Тер Штеген может пропустить до четырёх месяцев из-за травмы колена.

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